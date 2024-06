No Japão, Sasha Meneghel abre álbum de fotos da viagem com seu marido

Sasha Meneghel, usou as redes sociais nesta terça-feira, 18, para compartilhar algumas fotos de sua viagem com o marido João Lucas

A filha de Xuxa Meneghel com Luciano Szafir, Sasha Meneghel, usou as redes sociais nesta terça-feira, 18, para compartilhar algumas fotos de sua viagem com o marido João Lucas. Após o lançamento de sua marca Mondepars, ela decidiu aproveitar alguns dias no Japão e compartilhou uma série de registros de seus passeios pela cidade de Kyoto.

"Meu primeiro dia em Kyoto", escreveu ela na legenda. Os dois esão hospedados em um resort luxuoso e curtiram o primeiro dia da viagem pelos arredores da cidade, conhecendo paisagens naturais, templos e restaurantes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Sasha Meneghel admite ser 'nepobaby'

Sasha Meneghel fez a estreia de sua marca fashion na última segunda-feira, 10, com um desfile em São Paulo que contou com a presença de seu marido, João Lucas, e de sua amiga, a atriz Bruna Marquezine, entre outros nomes.

Nos bastidores, a estilista foi questionada sobre ser "nepobaby", expressão em inglês que significa "nepotismo bebê" ela falou sobre ter privilégios por ter nascido filha de uma das apresentadoras mais famosas do Brasil.

“Eu sou nepobaby sim, e eu quero dizer que eu sou a nepobaby, tá? Eu reconheço os privilégios que eu tenho. Eu tenho um privilégio imenso de poder juntar tanta gente incrível aqui, eu tenho um privilégio imenso por contatos que naturalmente eu recebi na minha vida por ser uma nepobaby e eu reconheço tudo isso”, falou ao FFW

Sasha ainda falou sobre as críticas que recebe. "E o que acho que agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Com essas oportunidades que eu tenho na mão e eu espero ter mostrado um pouco isso... a vida inteira eu recebi isso [críticas], mas tenho recebido muito mais amor, honestamente, todo feedback é um feedback, contanto que ele seja construtivo é claro", declarou a jovem.