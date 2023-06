No hospital, Simony comove ao desabafar sobre luta contra câncer: “Cansada”

Internada, Simony abre o coração sobre as dificuldades no tratamento contra câncer e ganha apoio de celebridades

A cantora Simony comoveu os seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira, 14, ao publicar um desabafo sincero sobre sua luta contra um câncer de intestino. Internada para uma nova etapa de tratamento, a artista abriu o coração e contou que está passando por um momento de tristeza.

Simony compartilhou uma foto em que aparece na medicação do hospital para iniciar o relato: “Sigo firme na jornada. Tem dias que me sinto cansada, porém lembro de tudo que ainda tenho pra realizar, do quando Deus me segurou no colo até aqui e das promessas dele na minha vida”, a cantora começou o desabafo.

A artista contou que se mantém esperançosa, apesar das dificuldades: “A tristeza passa e vem a força junto com a certeza que vou vencer tudo isso”, ela comoveu. Simony também aproveitou para mandar um recado para os fãs: “Você que está passando por algo difícil na vida foca na cura, feche os olhos e imagine tudo resolvido”, escreveu.

“Só vamos entender lá na frente. Um dia de cada vez”, a cantora finalizou a declaração emocionante. Nos comentários, seguidores e amigos desejam forças para Simony: “Isso amiga. Força. Tamo junto”, escreveu a cantora Gretchen. “Segue firme menina…. Deus é contigo”, Luciano Camargo apoiou. “Força minha amiga”, disse Celso Portiolli.

Simony comove ao desabafar sobre a luta contra o câncer - Reprodução/Instagram

Simony foi diagnosticada com câncer em agosto de 2022, após realizar um exame de rotina. Ela iniciou o tratamento imediatamente, com sessões de quimioterapia e radioterapia. Mas após o primeiro ciclo, a artista precisou ser internada novamente e dar continuidade aos procedimentos contra a doença.

Primo da cantora Simony morre em acidente trágico no interior de SP

A família da cantora Simony viveu um momento delicado no início deste mês, depois que o primo da artista morreu em um acidente trágico em Tabatinga, no interior de São Paulo. De acordo com informações do G1, o carro de Carlos Henrique capotou em uma rodovia. Ele chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a artista declarou luto.