No hospital, Celso Portiolli fala sobre tratamento contra o câncer e agradece apoio dos fãs

O apresentador Celso Portiolli falou sobre o tratamento contra um câncer na bexiga e tranquilizou os fãs

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 16h42

Celso Portiolli(54) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 18, para falar sobre o tratamento que está realizando contra um câncer na bexiga.

No Stories do Instagram, o apresentador do SBT surgiu deitado na maca de um hospital e em uma sequência de vídeos aproveitou para agradecer o apoio e carinho que está recebendo dos fãs.

"Estou aqui no meu tratamento. Quero agradecer a todos que estão fazendo orações, muito obrigado. Estou muito forte, com minha ligação direta com Deus, agradecendo sempre a Ele por tudo, pela saúde, pelo tratamento. Agradecer às orações de tanta gente, tanto carinho, agradecer ao doutor Fernando Maluf, grande médico, grande amigo, a essa equipe maravilhosa", começou.

Em seguida, Portiolli contou que na próxima segunda-feira, 21, gravará a nova temporada de um quadro de seu programa e também revelou a data que voltará a apresentar o programa ao vivo. "Está tudo bem, tudo tranquilo. Segunda-feira a gente começa a gravar a nova temporada do 'Comprar é Bom, Levar é Melhor'. E dia 6 de março estamos de volta com o nosso 'Domingo Legal' ao vivo", adiantou.

Tratamento preventivo

Após deixar o hospital, Celso Portiolli gravou novos vídeos para dar detalhes sobre o tratamento que está realizando.

"Já estou em casa. Estou bem. O tratamento que estou fazendo é preventivo, entendeu? É para criar uma imunidade maior. Eles injetam na bexiga a vacina BCG, é um protocolo mundial. Tô bem, vida normal, posso gravar, trabalhar. Vou fazer isso durante um ano, com intervalo de três meses. Então fiquem tranquilos que está tudo bem", tranquilizou.

O apresentador também deixou um conselho para os fãs. "Ano passado tive aquele câncer pequenininho na bexiga, foi retirado. Se você pesquisar sobre o câncer na bexiga, 70% dos casos acontecem em fumantes. Eu não fumo, estou nos 30%. Então, se você fuma, se cuide. Pare de fumar. Não vai na onda, fumando e achando que não faz mal, porque o organismo cobra a fatura", acrescentou, relembrando que seu pai faleceu por conta do vício.