No hospital após lipo, Carlinhos Maia fala sobre assalto em sua casa: ''Arrombaram''

Humorista Carlinhos Maia teve R$ 5 milhões roubados em seu apartamento

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 07h41

O humorista Carlinhos Maia (30) confirmou que seu apartamento em Maceió foi roubado em cerca de R$ 5 milhões em objetos e dinheiro.

Em sua rede social, o influenciador interrompeu as publicações sobre a lipoaspiração que acabou de fazer para retirar a barriga que o incomodava desde a juventude para falar aos fãs o que aconteceu.

"Estou devastado. Sempre fui ruim de grana, sempre, nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir a casa de ninguém para isso", começou dizendo o artista de origem humilde que ganhou dinheiro trabalhando na rede social.

"Um lugar que eu tanto amo, Maceió, com tanta gente de coração bom, trabalhador, faço um apelo a toda ALAGOAS E AO BRASIL... Se souberem de algo denuncie, serão bem recompensados e sua identidade será mantida em sigilo", prometeu.

Carlinhos Maia explicou o que aconteceu: "Na noite de ontem arrombaram a porta do meu apartamento em Maceió. Levaram relógios (inclusive o último que acabei de comprar, levaram meu cofre com minhas joias). As autoridades já foram acionadas!".

Após fazer o apelo e confirmar o assalto à sua casa, o influenciador então mostrou o relógio, um colar e uma bolsa levados. Por serem caros e raros, ele alertou que será difícil os bandidos venderem as mercadorias sem serem reconhecidos.

Carlinhos Maia fala de assalto e mostra alguns dos objetos roubados; veja: