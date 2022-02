No Dia dos Namorados nos Estados Unidos, Julia Fox anuncia fim do namoro com Kanye West

O casal se conheceu no Ano Novo e compareceram a vários eventos juntos depois disso

14/02/2022

Nesta segunda-feira, 14, Julia Fox (32) anunciou, por meio de representantes, para um canal de televisão de americano que terminou seu relacionamento com o rapper Kanye West (44).

De acordo com a nota publicada, "Julia e Kanye se mantém bons amigos e colaboradores mas não estão mais juntos".

Semana passada, no dia 7 de fevereiro, Fox negou nas suas redes sociais os rumores de término do casal.

Em um story no seu Instagram, já apagado, a atriz desabafou sobre o término: "Vocês adorariam se eu estivesse tão triste. A mídia iria amar pintar uma imagem de mim sendo uma mulher triste e solitária chorando no avião sozinha. Mas isso não é verdade"

"Kanye e eu estamos em bons termos. Eu tenho amor por ele mas eu não estava apaixonada pelo homem", terminou a estrela de Joias Brutas.

Fox negou as acusações de que ela teria chorado no aeroporto por conta da separação, dizendo que a única vez que algo assim teria acontecido foi no dia 6 de fevereiro deste ano por conta do aniversário de uma amiga sua que faleceu.

As polêmicas de Kanye West

O rapper ex-marido de Kim Kardashian (41), postou recentemente em seu Instagram uma montagem do cartaz do filme Capitão Amérrica: Guerra Civil.

No poster editado, o artista simulava um combate com o atual namorado da Kardashian, Pete Davidson (28) .

Ao lado de Pete, no time oposto ao rapper estavam as cantoras Taylor Swift (32) e Billie Eilish (20). Kanye recentemente fez uma acusação contra Billie que gerou muita controvérsia nas redes sociais.