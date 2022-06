Atualidades / NOVO CASAL?

No Dia dos Namorados, Gil do Vigor ganha beijinho e fãs celebram: ''Felicidades''

O ex-BBB Gil do Vigor deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha ao publicar fotos com Ryan Konesky

CARAS Digital Publicado em 12/06/2022, às 14h28