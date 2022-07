No Dia do Amigo, Jessilane Alves homenageia comadres do BBB com vídeo divertido

Jessilane Alves vez um vídeo em homenagem a Natalia Deodato, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada, para celebrar o Dia do Amigo

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 19h07

Nesta quarta-feira, 20, é celebrado o Dia do Amigo! Para celebrar essa data especial,Jessilane Alves (26) decidiu fazer um vídeo especial em homenagem as amigas que fez no BBB 22, Natália Deodato (22), Linn da Quebrada (32) e Naiara Azevedo (32).

A ex-BBB publicou um vídeo ao som de Cachorrinhas, nova canção de Luisa Sonza (24), onde ela exibe imagens arrasadoras das amigas, enquanto a canção 'descrevia' cada uma delas, deixando a homenagem super divertida.

Na legenda, Jessi apenas escreveu: "Feliz dia dos amigos, amiga minhas amigas!".

O grupo que ficou conhecido no relaity como comadres, fez um grande sucesso com o público, ganhando uma série de fãs que ficaram emocionados com o vídeo de Jessi e rapidamente passaram a comentar no post.

"Comadres & amigas!", disse um. "Minhas babys", falou outro. "As rainhas!", escreveu um terceiro. "Só as maravilhosas!", elogiou ainda um quarto.

Confira o vídeo que Jessilane Alve fez em homenagem as comadres do BBB 22 no Dia do Amigo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jessi Alves (@jessilane)

Jessilane Alves esbanja corpão!

Recentemente, Jessi arrancou elogios de seus seguidores ao surgir com um biquíni fio dental laranja, a beira da piscina.

"Perfeita demais", "A mulher mais linda que entrou no BBB 22" e "Gatona" foram só alguns dos comentários que ela recebeu na ocasião.

