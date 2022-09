No Dia da Amazônia, Jacqueline Sato ressalta a importância da preservação da natureza: ''Defendê-la é se defender também''

A atriz, apresentadora e ativista ambiental Jacqueline Sato usou o Dia da Amazônia para falar da importância de se preservar o meio ambiente

Valentina Rosa Publicado em 05/09/2022, às 14h00

Nesta segunda-feira, 5, é celebrado do Dia da Amazônia, data que ressalta a importância da preservação da maior reserva natural do planeta. Para defender essa data, a atriz, apresentadora e também ativista ambiental Jacqueline Sato (33) bateu um papo com a CARAS Digital, no qual ela falou da importância de fazer um trabalho a favor da Amazônia, além de mostrar um pouco sobre o seu lado ativista.

Para a atriz, defender a natureza é quase como uma defesa da própria vida humana: "Há muito tempo, grande parte da humanidade perdeu essa consciência de que dependemos da natureza, sem um equilíbrio dela, nós mesmos somos prejudicados. Falo desta forma separada nós e ela, pois é a forma como a maioria entende. Mas pra mim, está tudo interligado. Essa coisa de nos separarmos dela, como se fosse algo externo, acaba nos afastando e a tornando um objeto externo. A real, ao meu ver, é que não há essa separação. Por isto, defendê-la é se defender também.".

Por conta de seu trabalho ativo com o meio ambiental, a artista foi chamada para ser embaixadora do Greenpeace Brasil, algo que lhe faz sentir muito orgulho: "É maravilhoso, pois estou junto com a ONG que desde muito nova admirava e acompanhava. Saber que estou alinhada com eles, e auxiliando na causa só me enche vontade de fazer mais, de amplificar as informações e o movimento. Quando percebemos que o que nos aflige, também aflige a outros, e nos unimos, fortalecemos uns aos outros, e potencializamos as ações e resultados. É muito bom saber que, de alguma forma, eu faço parte deste time, e que tem tanta gente que pensa parecido e quer a mesma coisa: justiça e equilíbrio socioambiental."

Ao lado da ONG, ela teve a oportunidade de conhecer a Amazônia. Para Jacque, essa foi uma experiência "indescritível", como ela mesma disse: "Posso escrever um livro, posso fazer um filme, uma série, tentando passar um pouco desta experiência. Nada chegará perto. É de uma energia sem igual pisar naquela terra, se ver em meio à mata, respirar aquele ar, conversar com os povos locais, ouvir as histórias da floresta, ouvir os sons da floresta, ver a imensidão dela, ver árvores milenares, ver aquilo que é tão antigo e tão cheio de vida nova, ao mesmo tempo."

Apesar de amar a viagem, ela reforçou que teve um lado extremamente triste de ver a Amazônia se perdendo: "Poderia ser só bom, mas vem junto a dor de subir nos mirantes e ver que, apesar de parecer infinita, ela não é, e está ameaçada como nunca antes. [...] Se sentir minúscula perante aquele todo, e perante ao sistema que insiste na destruição, mas ganhar mais força do que nunca por, justamente, conhecer de perto e saber do que se fala e pelo que se luta."

"Não que eu não soubesse o que eu estava protegendo antes de ter esta experiência, eu sabia, sentia, e queria lutar por ela, mas ter vivido essa imersão me fez ter mais força, mais vontade, mais conexão, e mais propriedade. Conhecê-la é algo transformador. Muda seu ponto de vista em relação à vida.", continuou ela.

Jacque ainda lembrou que é preciso agir agora para não presenciarmos o pior: "[Estamos] prestes a perder nossa Amazônia que está a beira de um ponto de não-retorno, ou seja, é tanto desmatamento que ela não conseguirá mais se regenerar. E todos sabemos da importância dela para o Planeta. É berço da maior biodiversidade do mundo. Tão imensa e rica que muitas espécies de animais e plantas nem foram descobertas ainda e já estão ameaçadas de entrarem em extinção devido ao desmatamento. Não é justo, não é inteligente, e não faz sentido essa destruição."

"Somos capazes de viver sem destruir desta forma. Somos capazes de encontrar soluções sustentáveis, que também são mais lucrativas financeiramente e socioambientalmente. Não dá mais para viver alienado a isto. Somos a última geração que pode salvar a Amazônia, e isto não é uma frase de efeito, é um fato. Ou agimos agora, ou catástrofes causadas pelo desequilíbrio ambiental se tornarão mais e mais frequentes ameaçando todo o tipo de vida na Terra.", prosseguiu ela.

Sendo uma atriz e apresentadora de renome, ela faz questão de usar sua visibilidade para reforçar a importância desse assunto: "Seja nas minhas redes sociais, seja em entrevistas, procuro usar dessa visibilidade para falar de assuntos que julgo importantes, e a importância e proteção do meio ambiente é um deles. Exponho os problemas, mas também exponho as soluções que vou descobrindo. E fico tentando sensibilizar cada vez mais gente para entrar nesta luta. Pois é uma luta de todos. Precisamos de mais gente alerta, envolvida e usando suas vozes sempre que houver algo errado."

Por fim, Jacqueline Sato deu suas dicas para quem quiser seguir seus passos na briga pela preservação da natureza: "Querer é o primeiro passo, depois é buscar informações, estudar um pouco o assunto, para poder falar dele com propriedade e sem espalhar informações falsas. Por isso, fazer parte da #BrigadaDigital do Greenpeace é um ótimo caminho, pois eles enviam informações semanalmente. E o que vem dali, é confiável, sempre vem de bases científicas extremamente confiáveis. E então, é espalhar a informação, usar dos seus meios e estratégias para mobilizar cada vez mais gente, e também, pensar em outras formas práticas que pode agir, seja se voluntariando para alguma ONG, seja levando educação ambiental onde quer que vá, seja mudando hábitos da própria vida. Quanto mais nos envolvemos, mais encontramos formas de agir e conhecemos pessoas que pensam como a gente, que nos trazem novas ideias e nos motivam a seguir em frente. O importante é começar. É fazer alguma coisa, não ficar parada vendo coisas muito erradas acontecendo, sem tentar agir, de alguma forma, para mudar."