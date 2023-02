No colo da mãe, Juliette agradece o carinho dos fãs após morte da avó: “Obrigada pelas palavras!”

Abalada, Juliette agradece os seguidores por receber tanto carinho após perder a avó

Ainda balada com a grande perda, na tarde desta sexta-feira, 24, Juliette (33) usou suas redes sociais para retribuir o carinho que tem recebido dos seus fãs para enfrentar o momento difícil que está vivendo, após a morte de sua avó, Dona Maria, que faleceu na tarde de ontem, 23.

A ex-BBB, apenas divulgou a notícia mas não revelou a causa da morte. Em seu perfil no Instagram através dos Stories, ela surgiu debruçada no colo da mãe enquanto recebia carinho.

Na legenda, ela agradeceu: "Estamos bem. Obrigada por cada palavra", escreveu.

Para dar a notícia para seus fãs, a advogada compartilhou três vídeos em preto e branco e homenageou a matriarca da família.

"Hoje o céu vai ficar mais bonito e alegre", começou escrevendo no primeiro registro. No vídeo seguinte, Juliette exaltou Dona Maria. "Ela foi força, amor e coragem", disse ela, que completou: "Descansa em paz, vovó".

VEJA O STORY DE JULIETTE:

Foto: Reprodução/Instagram

Eliminada do BBB 23, Paula fala sobre revolta de fãs de Juliette

Após ser eliminada do BBB 23, Paula Freitas (28) se arrependeu de ter falado certas coissas dentro do reality, inclusive, de ter citado o nome de Juliette em momento inoportuno.

Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa abriu o coração e lamentou a repercussão negativa sobre o comentário que aconteceu durante o jogo da discórdia. Segundo a ex-BBB, certamente isso foi decisivo para ela não permanecer no jogo.

"Isso que me preocupou, porque eu acho [a Juliette] fod* para caralh*. Então quando eu falei com muita raiva, saiu fora de contexto. Não foi sobre a Ju, mas sobre a Marília. Para mim ela queria ser a Juliette e Juliette só tem uma. Com certeza foi isso que me eliminou nesse momento do jogo", declarou.