No clima do Dia dos Pais, Ticiane Pinheiro se declara para Seu Fernando Pinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou uma selfie com o pai, e os irmãos Kiki e Fernando Junior, e se declarou

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 16h14

Ticiane Pinheiro (46) já está no clima de Dia dos Pais! Nesta sexta-feira, 12, a apresentadora do Hoje em Dia compartilhou uma selfie com o pai, Fernando Pinheiro, e se declarou.

Na imagem publicada no feed do Instagram, pai e filha posam ao lado de Kiki Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior, e arrancaram elogios dos fãs.

"Mês dos pais. Almoço na casa dos meus pais hoje! Muito amor! Papy, Te amoooooo", escreveu a esposa de Cesar Tralli na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores rasgaram elogios para o quarteto. "Só luz pra ele com essa família linda", "Que maravilha", "Família linda", "Vocês são maravilhosos", dispararam eles.

