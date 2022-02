No aniversário de Martinho da Vila, Sabrina Sato publica fotos ao lado do cantor

Sabrina Sato fez uma bela homenagem ao sambista que completa 84 anos neste dia 12

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 19h46

Neste sábado, 12, Sabrina Sato (41) foi ao seu Instagram homenagear Martinho da Vila (84) em seu aniversário!

Nas fotos postadas, a apresentadora relembrou o carnaval de 2020 em que foi rainha da bateria que sambou ao lado de Martinho. Os dois fazem parte da escola de samba carioca Unidos da Vila Isabel.

Na legenda do post, a mãe de Zoe fez uma bela homenagem para o amigo sambista: "Hoje é aniversário do nosso rei Martinho da Vila! Viva!". Antes disso, Sato citou a letra da famosa música do cantor, Canta, canta minha gente.

Nos comentários, os seguidores da influenciadora deixaram mensagens positivas para o aniversariante! "Viva Martinho da Vila!", comentou uma fã. Outra seguidora escreveu: "Que talento, parabéns".

Confira aqui o post de Sabrina Sato!