No 6º mês da gestação de gêmeos, Isa Scherer explica o motivo de estar internada

Isa Scherer usa as redes sociais para contar o motivo de estar internada

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 13h47

Apesar de ter confortado os seguidores, Isa Scherer (26) deu um susto em todo mundo na noite da última terça-feira, 28, ao revelar que foi internada.

Finalmente, a gravidinha que está prestes a completar 7 meses de gestação apareceu no Instagram nesta quinta-feira, 30, para explicar o que está acontecendo.

Ainda no hospital, ela gravou uma sequência de vídeos através dos Stories e disse que está tendo que tomar uma medicação para bloquear suas contrações.

“Então gente, o que aconteceu que estou aqui… Talvez eu fosse embora ontem, mas pelo jeito eu não vou embora mesmo. Então vou contar logo, porque não sei quanto tempo ficarei aqui”, começou com muito bom-humor.

Em seguida, a campeã do Masterchef 2021 foi contando a história: “É o seguinte: domingo, eu dei uma cochilada à tarde e ia jantar com meu pai, eu falei: ‘pai, acho que não vai rolar porque eu acho que vou ter uma dor de barriga meio forte”, neste momento, ela chegou a apontar a câmera para o Xuxa (47), que está a acompanhando durante a internação.

“O pequeno [Rodrigo Calazans (37)] tinha ido viajar, eu estava sozinha em casa. Ele chegou, passou o dia comigo e foi viajar de novo ao trabalho. E eu comecei a sentir umas contrações de treinamento. Até aí, tudo certo. Comecei a falar com o médico e comecei a cronometrar os intervalos, estava de 20 em 20 minutos, ficou por uma hora, aí depois depois diminuiu pra 13 [minutos] e depois estava de 7 em 7 [minutos], ai o medico falou: ‘vai pro pronto socorro e vamos ver’”, prosseguiu.

“Ai eu vim pra cá, a gente viu as contrações, ainda sem dor, tudo certo, parecia contração de treinamento, mas elas já estavam ritmadas e a gente entrou com medicamento pra bloquear as contrações. Fiquei 48h com ele [o medicamento], tiramos ontem de novo pra ver como que eu ia reagir, porque podia simplesmente parar, mas [as contrações] voltaram de novo mais forte ainda e mais rápidas, com intervalo mais curto. Então voltamos com o remédio. E vou nessa até não sei quando, de 48 em 48 horas”, disse Isa ao final.

Confira frames dos vídeos em que Isa Scherer explica o motivo pelo qual está internada: