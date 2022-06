Nivea Stelmann é flagrada no Brasil com o marido

Atriz Nivea Stelmann, que mora nos EUA, foi flagrada passeando com o esposo em um shopping no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 08h23

A atriz Nivea Stelmann (47), que mora nos EUA desde 2016 com a família, está pelo Brasil!

Nesta quarta-feira, 29, a famosa foi flagrada em um shopping do Rio de Janeiro com o marido Marcus Rocha aos beijos e esbanjou amor.

Agarradinhos, os pombinhos, pais de Bruna Stelmann (8), apareceram passeando no local de mãos dadas e trocando carinhos.

Para curtir o momento ao lado do esposo, a atriz apostou em um look todo preto. Calça de couro, blusa com babados e sapatilhas foram as peças escolhidas por ela.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Nivea Stelmann revelou o motivo de ter se mudado definitivamente do Brasil. A artista ainda comentou se pretende voltar a atuar.

Recentemente, a famosa celebrou o aniversário da filha caçula, Bruna Stelmann, com uma festa temática. Além da garota, ela é mãe de Miguel Stelmann Frias (17), fruto de seu relacionamento com Mário Frias (50).

Nivea Stelmann é flagrada com o marido no Brasil; veja:

