Nick Jonas posa ao lado da esposa Priyanka Chopra em foto poderosa

O cantor Nick Jonas apareceu ao lado da esposa, a atriz Priyanka Chopra, que usava um luxuoso vestido vermelho na foto

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 18h09

Nesta quarta-feira, 3, o cantor Nick Jonas (29) publicou em seu Instagram uma foto poderosa ao lado de sua esposa, a atriz Priyanka Chopra (40).

Na foto, o integrante da banda Jonas Brothers aparecia vestindo um conjunto rosa com detalhes em preto composto por uma camiseta de mangas curtas e uma calça.

Priyanka usava um luxuoso vestido vermelho que deixava a barriga e parte dos seios à mostra. Para completar o look, a atriz levava uma bolsa da mesma cor.

“Dama em vermelho”, escreveu o cantor na legendada postagem fazendo referência ao visual da amada.

Os fãs do casal adoraram a foto publicada por Nick. “Belo casal”, escreveu um seguidor. E outra fã elogiou: “Tão bonitos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nick Jonas (@nickjonas)

Aniversário de Priyanka!

No mês passado, Nick Jonas celebrou o aniversário de 40 anos da esposa. A atriz recebeu uma bela homenagem do marido através do Instagram.

O casal que é pai da pequena Malti Marie, fez uma viagem romântica para a ilha de Turks e Caicos e posaram em um barco.