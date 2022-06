Neymar surge nas redes sociais após pouso forçado de seu jatinho e explica: ''Foi só um susto''

Após notícia sobre pouso forçado em Roraima ter viralizado, Neymar tranquiliza os internautas

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 14h33

Os internautas passaram por um momento de tensão nesta terça-feira, 21, ao ficarem sabendo que o jatinho de Neymar (30) havia feito um pouso forçado.

A aeronave particular precisou pousar no aeroporto de Boa Vista, em Roraima, por volta das 2h da manhã por causa de um problema técnico no para-brisa.

Depois da notícia ter viralizado, o jogador de futebol achou melhor dar as caras nas redes sociais para tranquilizar os fãs.

Ele usou os Stories de seu Instagram para publicar um vídeo curtinho no qual apareceu falando que estava tudo bem.

“Passando pra agradecer as mensagens, mas está tudo bem! Estamos indo pra casa. Foi só um susto. Está geral bem aqui, tá? Beijo, estamos juntos!”, disse o atleta.

Estavam com ele Bruna Biancardi (27), sua namorada, e Rafaella Santos (26), sua irmã. Os três precisaram passar a noite em Boa Vista antes de seguir viagem.

Veja um frame do vídeo em que Neymar tranquiliza a web após pouso forçado de seu jatinho particular: