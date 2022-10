Neymar se derrete ao receber a visita do filho, Davi Lucca, e do caçula de Carol Dantas

Neymar Jr ficou todo feliz e registrou na web a visita especial que recebeu em sua casa

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 19h04

Nesta sexta-feira, 21,Neymar (30) recebeu uma visita para lá de especial e provou mais uma vez que é um paizão!

O craque que atualmente está morando na França registrou nos Stories de seu Instagram, uma foto do filho Davi Lucca (11), ao lado do caçula de Carol Dantas (29), Valentim (3), fruto da união da influenciadora com Vini Martinez (29).

Em seguida, Neymar gravou um vídeo onde aparece falando sobre a chegada dos meninos e ainda aproveitou para parabenizar a ex, mãe de seu filho. "Os terrorzinhos chegaram [...] Trago boas notícias, hein! Chegou a terceira melhor coisa de hoje: a sexta-feira! A segunda é o aniversário da mãe do meu filho, óbvio, e a primeira sou eu [risos]", brincou o atleta.

Confira os Stories de Neymar:

CAROL DANTAS FLAGRA REAÇÃO DE DAVI LUCCA AO VER O PAI EM CAMPO

Recentemente, a influenciadora encantou os seguidores ao compartilhar uma cena inusitada! Durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Tunísia no mês passado, Carol Dantas flagrou a reação de Davi Lucca, ao ver o gol que o pai, Neymar Jr, fez durante a partida.