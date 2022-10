Neymar reencontra Bruna Biancardi após término do namoro e surpreende com declaração

Bruna Biancardi anunciou fim do relacionamento com Neymar em agosto e, agora, eles apareceram juntos em nova selfie

O craque de futebol Neymar (30) e a influenciadora digital Bruna Biancardi (28) se reencontraram na última quarta-feira, 12. Ele surpreendeu os internautas com uma foto publicada por ele nos stories do seu perfil no Instagram.

O jogador posou ao lado dela e escreveu na imagem a seguinte frase: "Resenha! Amor incondicional.".

A influenciadora digital tem utilizado suas redes sociais nesta semana para postar cliques da sua viagem para Paris, onde o craque mora. Além da seleção brasileira, ele joga pelo Paris Saint-Germain.

O relacionamento e término de Neymar e Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi assumiram o namoro em abril deste ano. Rumores de uma possível crise no relacionamento surgiram em julho, quando os dois foram vistos sem o anel de compromisso que costumavam usar.

O anúncio do término do relacionamento dos dois foi feito em agosto deste ano, em meio a uma série de boatos de que ela havia sido traída pelo jogador, durante uma festa na casa dele no Rio de Janeiro, o que foi negado por ela.

"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição", disse Bruna na época, em suas redes sociais.

Ela continuou: "Não acreditem em tudo que aparece por aí... Tenho muito carinho por ele e por toda a família! Por favor, parem de envolver meu nome. Obrigada".

Rafaella Santos (26), irmã de Neymar, se pronunciou na época defendendo o craque das acusações de traição nos comentários de um perfil no Instagram. "Pelo amor de Deus, posta algo que seja verdade. Vocês não sabem de nada", disse ao responder uma postagem.