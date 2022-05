Neymar recebe beijo da namorada em clique romântico

Após vitória em jogo, Neymar recebeu um beijo da namorada Bianca Biancardi

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 10h29

Na noite deste sábado, 21, Neymar Jr. (30) e sua namorada Bruna Biancardi (27) apareceram em um clique romântico que levou a internet à loucura!

No post compartilhado no Instagram da influenciadora, Bruna aparece beijando o jogador de futebol que goleou o time Metz por 5x0 com seu clube, o Paris Saint German .

O casal trocou emojis de coração nos comentários da publicação e recebeu vários elogios. "Lindos", comentou Ticiane Pinheiro. E um fã escreveu: "meu casal".

Ainda nos comentários, o que não faltou foram fãs questionando quando o atleta e sua namorada vão se casar. "Quando sai o casamento ?", questionou uma seguidora. E outra fã escreveu: "Agora é só casar, lindos".

Confira aqui a foto de Neymar e Bruna Biancardi!