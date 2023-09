Neymar posta frases motivacionais em meio a crise com Bruna Biancardi: "Não desanime"

Em meio a rumores de que o relacionamento teria chegada ao fim, Neymar compartilhou mensagens sobre "não se explicar"

Na manhã desta segunda-feira, 25, Neymar Jr. surpreendeu seus mais de 215 milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar dois vídeos com mensagens motivacionais em seu perfil na plataforma. Os posts vieram em meio à crise no seu relacionamento com Bruna Biancardi, que está grávida do jogador.

O primeiro deles era do técnico de vôlei Bernardinho falando sobre como lidar com o sucesso em um podcast: "Não reclame, não se explique. Apenas se apresente, faça o seu melhor e é isso. Tá duro, tá difícil. Faz o seu melhor. Se apresente e faça o seu melhor. Campeões não reclamam e se lamentam, eles estão muito ocupados treinando para se tornar melhores", diz o treinador no clipe publicado pelo jogador.

Já o segundo vídeo compartilhado pelo craque da seleção brasileiro traz uma mensagem de cunho religioso e diz: "Não desanima, não. Tudo aquilo que ele te prometeu vai acontecer. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Você não foi esquecido. Você é filho dele. Se tentarem fazer você parar, se tentarem fazer você desanimar, desistir, lembre-se: maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo", cita a reflexão.

Bruna Biancardi reage após flagra de Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou suas redes sociais para se pronunciar sobre uma nova suposta traição de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, com quem espera de sua primeira filha. A modelo se diz decepcionada com a atitude do atleta.

Através dos stories do Instagram, Bruna se manifestou através de uma nota curta: “Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada”, iniciou. “Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha”, disse a influenciadora, que será mãe de uma menina chamada Mavie.

“É somente nisso que vou pensar no momento”, Bruna completou e expressou sua gratidão ao apoio de amigos e familiares em um momento difícil: “Agradeço as mensagens de carinho”, a influenciadora finalizou o comunicado depois que uma suposta traição ganhou repercussão na web na última segunda-feira, 18.