Neymar Jr volta a atacar e cita afastamento do filho de Luana Piovani: “Mal amada”

Neymar Jr provoca nova polêmica ao atacar Luana Piovani e mencionar o afastamento do filho dela que foi morar com o pai, Pedro Scooby

Na manhã desta sexta-feira, 31, Neymar Jr. voltou a gerar polêmica ao criticar Luana Piovani novamente. Desta vez, o jogador de futebol mencionou até mesmo o afastamento do filho da atriz, Dom, que se mudou de Portugal, onde morava com a mãe, e agora vive no Rio de Janeiro com o pai, o surfista e amigo do atleta, Pedro Scooby.

Através de seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, Neymar Jr se exaltou ao complementar a nota que sua equipe publicou mais cedo: “Entenda o caso MAL AMADA FALASTRONA! Se preocupa tanto com o Brasil que mora em Portugal. Agora entendo teus filhos querer passar mais tempo com o pai do que com você. CHATA PARA UMA *AR*LH*!”, disparou sobre o afastamento do herdeiro.

Durante a madrugada, o jogador de futebol já tinha compartilhado outra publicação sobre a loira na rede social: “Tira meu nome da boca… enfia um sapato na boca e fica quieta. Não fod* MALUCAAAA”, escreveu o atleta, que também detonou a atriz e apresentadora em vídeos através de seu perfil no Instagram.

Vale lembrar que a controvérsia teve início quando Neymar Jr. reagiu às críticas de Luana Piovani e decidiu responder publicamente nas redes sociais. A atriz havia criticado o jogador de futebol após descobrir seu envolvimento em um projeto imobiliário que supostamente levantava questões sobre a privatização de praias brasileiras.

Na última quinta-feira, 30, o atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira gravou alguns vídeos revoltado em resposta: "Acho que abriram a porta do hospício e soltaram uma louca que não tira o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível”, disse.

Depois, Neymar falou sobre Luana ter criticado ele por ser um 'péssimo pai'. "Você quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos. Eu sempre tratei seus filhos muito bem, inclusive, eles me adoram. Você não pode falar das minhas crias. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo”, disparou.

Neymar esclarece polêmica sobre privatização de praias:

Através dos stories do Instagram, Neymar publicou uma nota preparada pela sua equipe para explicar detalhes do empreendimento imobiliário do qual é sócio, e que aborda a questão da suposta privatização das praias do nordeste brasileiro: “Recentemente o nome da nossa empresa foi associado às questões ligadas à PEC 03/2022”, iniciaram.

“Infelizmente em um contexto pejorativo e politizado. Nossa parceira DUE, responsável pelos empreendimentos imobiliários na região Nordeste, já se posicionou, demonstrando o cumprimento fiel às questões ambientais e de licenciamento dos seus projetos e, sobretudo, a total desconexão da sua iniciativa privada com a PEC”, completaram; leia na íntegra.