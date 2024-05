Neymar Jr vai longe demais ao furar pneus do carro de amigo em pegadinha

Pode isso? Neymar Jr chora seguidores ao aparecer furando os pneus do carro de amigo em brincadeira; entenda o motivo

Nesta quarta-feira, 29, Neymar Jr surpreendeu seus seguidores ao revelar que furou os pneus do carro de um amigo em uma ‘brincadeira’. Nas redes sociais, o jogador de futebol mostrou que revidou após Renan Lodi, seu colega no Al-Hilal, time da Arábia Saudita, pregar uma peça e dar um nó no cadarço de sua chuteira.

Através de seu perfil no Instagram, Neymar compartilhou os registros em que seu amigo aparece fazendo a pegadinha no vestiário do clube saudita. Após publicar um álbum completo com as 'provas' de que o atleta deu um nó em sua chuteira, o jogador incluiu fotos que mostravam que ele decidiu revidar de uma maneira extrema.

Isso porque o jogador de futebol achou que seria uma boa ideia furar todos os pneus do carro de Lodi no estacionamento do clube. Nos registros, Neymar aparece se divertindo durante a brincadeira. Na legenda, ele aproveitou para mandar um recado e deixar claro que está disposto a ir ainda mais longe com suas pegadinhas.

"Um dia da caça, outro do caçador. Estamos quites", Neymar escreveu e deixou os seguidores de boca aberta: “Totalmente lelé das ideias”, disse um admirador do craque. “A brincadeira dos cara”, escreveu outro completamente chocado. “Vai ter que ir pra casa de trem”, brincou mais um. “Não muda nunca”, outro relembrou o eterno Menino da Vila.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Vale mencionar que Neymar está se recuperando de uma lesão desde outubro do ano passado e em breve deve voltar a defender o time saudita. Atualmente, ele retornou aos treinos ao lado dos colegas e está aproveitando sua temporada na Arábia Saudita ao lado da ex-namorada, Bruna Biancardi, e da filha, Mavie, de sete meses.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o atleta publicou um vídeo de sua ex-namorada segurando a filha do ex-casal no colo em um momento fofo em família na última terça-feira, 28. Em seguida, Neymar apareceu fazendo graça para a bebê, que caiu na gargalhada com as brincadeiras do pai e encantou os seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Neymar Jr reencontra ex-affair durante viagem com Bruna Biancardi e Mavie

Não é novidade que Neymar Jr e sua ex-namorada Bruna Biancardi estão aproveitando uma temporada juntos ao lado da filha, a pequena Mavie, na Arábia Saudita. No entanto, durante a viagem, o jogador de futebol também aproveitou para reencontrar outra ex-affair, a cantora Gabily, com quem teve um romance há alguns anos.

Inclusive, Gabily usou suas redes sociais para compartilhar sua participação em um evento durante a viagem, onde posou com a família do craque, incluindo sua filha. Nos registros, a cantora aparece sorridente comemorando ao lado de Neymar Jr durante uma partida do Al-Hilal, clube onde ele joga na Arábia Saudita; confira os cliques!