Neymar Jr toma decisão drástica após polêmica com Luana Piovani

O jogador Neymar Jr esclareceu seu suposto apoio à PEC que discute privatização de praias brasileiras e repudiou atitudes de Luana Piovani

Os nomes de Neymar Jr. e Luana Piovani estão entre os principais assuntos da web desde a noite de quinta-feira, 30, quando o jogador de futebol decidiu se pronunciar para rebater críticas feitas pela atriz. Após uma briga intensa através das redes sociais, o atleta informou que já tomou as medidas legais.

Na manhã desta sexta-feira, 31, em uma nota oficial publicada no perfil de sua empresa, a NR Sports, o craque esclareceu seu suposto apoio à PEC que discute a privatização de praias brasileiras. O assunto veio à tona ainda no início desta semana, quando a ex-esposa de Pedro Scooby lamentou que seus filhos sejam fãs do jogador.

"Recentemente o nome da nossa empresa foi associado às questões ligadas à PEC 03/2022, infelizmente em um contexto pejorativo e politizado. Nossa parceira DUE, responsável pelos empreendimentos imobiliários na região do Nordeste, já se posicionou, demonstrando o cumprimento fiel às questões ambientais e de licenciamento dos seus projetos e, sobretudo, a total desconexão de sua iniciativa privada com a PEC 03/2022, que não refletirá em nada nos imóveis de sua propriedade. A questão da relevância desse tema cabe ao Congresso Nacional e aos especialistas", diz o texto escrito pela empresa.

Em seguida, Neymar citou o deputado Túlio Gadelha, namorado de Fátima Bernardes, como responsável pela confusão inicial, e ressaltou o repúdio contra a atitude de Luana Piovani. No texto, é informado que o político já pediu desculpas pelo equívoco.

"Por outro lado, infelizmente, de forma oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável, a senhora com o nome de Luana Piovani utilizou suas redes sociais para atacar nosso cliente Neymar Jr, tentando associar sua imagem a um tema polêmico. Atacou sem propósito, criando conjecturas e elucubrações, inclusive com ataques pessoais e reputacionais", declarou.

A equipe jurídica do jogador de futebol confirmou ao jornal Folha de S.Paulo que Luana Piovani será processada. "O nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado", informaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NR Sports (@nrsports)

Entenda a briga entre Neymar e Luana Piovani

A atriz Luana Piovani surpreendeu ao fazer um discurso contra o jogador de futebol Neymar Jr nos stories do Instagram. Tudo começou quando ela criticou as notícias de que o atleta seria a favor da privatização de praias no Brasil. Então, ela citou que ele não seria um bom exemplo para os fãs e até comentou sobre os rumores de traição dele contra a ex-namorada.

"Quero lembrar que todos devem votar contra a privatização das praias. É senhoras, 2024.A gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra quando falei que era difícil ser cidadão no Brasil? E vem aí esse ignóbil, desse ex-ídolo... porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Claro que fez, senão não era quem é hoje. Como uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Parece quase um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto pra que tudo de repente depois do ápice fosse ao chão", iniciou ela. Confira detalhes!