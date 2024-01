Neymar Jr será pai pela terceira vez após engravidar modelo; foi a própria mãe da criança quem anunciou a novidade

O craque Neymar será pai pela terceira vez. A notícia foi revelada nesta terça-feira, 2, pela influenciadora Jamile Lima. Ela fez a revelação em uma foto de Mavie, segunda filha do craque.

"Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...", comentou ela sem entrar em mais detalhes. Após a grande repercussão do caso, ela voltou a se pronunciar.

Em outro post, ela negou a informação. "Eu não escrevi isso não, melhor apagar a minha foto", declarou a modelo voltando atrás em sua afirmação. Só que a história acabou confirmada minutos depois.

É que o colunista Leo Dias afirmou que a gravidez é verdadeira. Vale lembrar que o craque acabou de ser pai pela segunda vez: é que nasceu em outubro Mavie, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.

Veja os comentários:

Mulher que falou que o Neymar vai ser pai negando que fez o comentário mas esqueceu que existe print kkkkkk pelo visto já tomou um cala-te boca do neypai pic.twitter.com/wYL6udug9d — Nati ✨ (@natalianenem3) January 2, 2024

Susto na virada de ano

Na noite do último sábado, 31, Neymar Jr reuniu familiares e amigos próximos para celebrar a chegada de um novo ano. Mas o jogador de futebol acabou passando um perrengue com seu primogênito, Davi Lucca, que sofreu um pequeno acidente enquanto jogava futebol após a celebração. Em suas redes sociais, o atleta esclareceu o ocorrido.

Através dos stories do Instagram, Neymar apareceu ao lado do garoto para brincar com a situação: “2024 começamos assim, quer ficar dando bicicleta?”, o atleta relatou que Davi se machucou enquanto tentava praticar manobra em seu esporte. O menino também entrou na brincadeira: “Olha, começamos bem”, disse o herdeiro do craque. Ele passa bem e não se feriu gravemente após o susto.