Neymar Jr. se choca e agita a web com brincadeira com inicial de ex ao som de Marília Mendonça

Jogador de futebol Neymar Jr. faz brincadeira no aplicativo Tik Tok sobre ex-namorada e se mostra surpreso ao aparecer a letra 'B'

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 09h57

O jogador de futebol Neymar Jr. (30) deixou os fãs enlouquecidos nas redes sociais nesta quinta-feira, 25, ao fazer uma brincadeira!

Em publicação em sua conta no aplicativo TikTok, o atleta aparece ouvindo a música Saudade do Meu Ex, da eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021), que faleceu em novembro do ano passado aos 26 anos e de quem Neymar declarou ser grande fã, enquanto brinca com um dos jogos da plataforma.

Nas imagens, ele deveria clicar na tela para que uma letra aparecesse. A letra 'B' surgiu na tela e a reação do craque do PSG chamou atenção dos internautas. No registro, Neymar parece ter ficado surpreso com a inicial de ex-namorada que surgiu no celular.

Os fãs repercutiram o vídeo na web e começaram a especular de qual ex de Neymar se tratava, questionando se ele estava com saudade da mais recente namorada, Bruna Biancardi (27), ou da atriz Bruna Marquezine (27), com quem teve um relacionamento de idas e vindas entre o começo de 2013 e o fim de 2018.

"Vai Neymar grava outro pra cair a letra do sobrenome agora", "Basta saber qual B é a saudades B1 ou B2", "Qual das B?", "Ney biscoitero kkkkkkkkkkkkkkkkkk", se divertiram os seguidores.

Confira o vídeo de Neymar Jr.:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Neymar Jr. celebra aniversário de 11 anos do filho

Neymar Jr. comemorou o aniversário de 11 anos do filho, Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas (28), na quarta-feira, 24. Para marcar a data, o papai coruja fez um post especial para o menino. “Hoje é o dia do meu parceirinho. Parabéns, filho, papai te ama demais”, disse ele na legenda. A mamãe Carol Dantas mostrou que organizou um café da manhã para o filho. Ela preparou um momento especial do herdeiro com seus amigos em casa e mostrou nos stories do Instagram, com direito a um bolo de aniversário para a hora do Parabéns.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!