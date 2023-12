Neymar Jr rebate críticas após cruzeiro gerar polêmica: "Fiz o que pude"

Neymar Jr rebate críticas após cruzeiro decepcionar fãs; muitos reclamaram da organização e criticaram o pouco acesso ao craque

O craque Neymar Jr publicou um desabafo nas redes sociais neste sábado (30) para comemorar o sucesso do Ney em Alto Mar, seu cruzeiro temático que aconteceu durante a semana. Feliz da vida com o resultado, ele agradeceu.

"Quem diria que eu teria meu nome em um cruzeiro! Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente!", começou o craque.

Ele também se desculpou, já que não conseguiu atender todos os participantes do evento. "Infelizmente não pude atender a todos do navio, mas fiz o máximo que pude. Agradeço a todos os fãs que foram e demonstraram seu carinho por mim. A gradeço a todos os artistas que participaram e deram seu melhor no palco", declarou.

Ao final, Neymar Jr ainda caprichou no deboche, atitude que costuma adotar em suas redes sociais. "Quem foi sabe o clima que estava, realmente foi fod*! Pra quem não foi, meus sentimentos", disparou ele.

Veja o desabafo:

Neymar Jr passa o Natal com a ex-namorada e a filha caçula

Na noite do último dia 24, o jogador Neymar Jr promoveu uma festa luxuosa em celebração do Natal. A ocasião contou, inclusive, com a presença de sua ex-namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, e a filha caçula, Mavie, de 2 meses.

Mais cedo, o craque também publicou um registro encantador com a recém-nascida e seu irmão mais velho, Davi Lucca, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento entre Neymar e Carol Dantas. Nas fotos, o atleta apareceu em um momento de carinho com os dois filhos e também posou com todos os amigos presentes.