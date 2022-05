Neymar Jr reage ao ver foto de Bruna Biancardi de maiô

Bruna Biancardi mostra nova foto com maiô cavado e o namorado, Neymar Jr, comenta com emoji

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 11h24

A musa Bruna Biancardi agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. Desta vez, ela surgiu apenas de maiô preto cavado ao tomar um banho de mar.

Na imagem, ela deixou à mostra sua tatuagem no quadril e exibiu um sorrisão no rosto. Na legenda, a morena escreveu: “O frio nem chegou e eu já estou sofrendo com saudade do calor. Quem também prefere o verão, mar, piscina, caipirinha?”.

Ao ver o post, o namorado dela, o jogador de futebol Neymar Jr, fez questão de deixar um comentário. Ele usou um emoji de rostinho apaixonado para reagir à foto da amada.

Vale lembrar que Neymar e Bruna Biancardi são vistos juntos há alguns meses e levantaram os rumores de romance. Há pouco tempo, eles começaram a postar fotos juntos e trocar declarações. Recentemente, ela postou uma foto abraçada com ele e disse: “Te amo”.

Bruna Biancardi mostra foto com look de praia:

