Neymar Jr posa com ex-affair e a atual namorada, que está grávida

Neymar Jr reencontra Gabily, com quem teve um affair há alguns anos, ao celebrar a gravidez da atual namorada

O jogador de futebol Neymar Jr reencontrou a funkeira Gabily há pouco tempo. Os dois viveram um affair em 2020. Agora, eles voltaram a posar juntos em uma foto com Bruna Biancardi, que é a atual namorada do atleta e que está grávida do primeiro filho deles.

Na foto, Gabily comemorou a novidade na vida do jogador de futebol ao visitá-lo emsua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no último final de semana. Na legenda, ela se declarou para os dois.

“Te amo, amo sua vida e quem faz parte dela. Estou contigo e te apoiarei sempre. Tu é chato, me perturba... Mas, na verdade, a Bruna é tão luz que te deixou até mais legal”, disse ela.

Vale lembrar que Gabily contou sobre o affair que viveu com Neymar Jr em um podcast e disse que tudo aconteceu em segredo. "Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia, absolutamente ninguém! Aí, depois, eu virei amiga dele e automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viam quando fui para Paris, quando fiquei na casa dele, mas nessa época eu não tinha absolutamente nada com ele, era amizade, tanto que ele estava com outra pessoa na época que eu estava lá", afirmou ela no podcast Vaca Cast.

O anúncio da gravidez de Bruna Biancardi e Neymar Jr

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos. Na noite de terça-feira, 18, eles fizeram um post nas redes sociais com um ensaio fotográfico de Bruna mostrando a barriguinha em crescimento. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você", disse ela.