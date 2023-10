Neymar Jr pediu desculpas para Bruna Biancardi durante a gravidez. Relembre o que aconteceu

Você lembra? Neymar Jr surpreendeu com carta aberta para Bruna Biancardi após polêmica vir à tona durante gravidez dela

A gestação de Bruna Biancardi acaba de chegar ao fim com o nascimento da primeira filha dela, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. De acordo com o colunista Leo Dias, Mavie nasceu na madrugada desta sexta-feira, 6, mas o atleta ainda não se pronunciou para confirmar a informação. Porém, a gravidez dela não foi das mais tranquilas. No meio do período de espera pela chegada da filha, ela se viu envolvida em uma polêmica quando veio à tona uma traição de Neymar Jr. Na época, ele até escreveu uma carta aberta para se desculpar com a namorada. Relembre o que aconteceu!

Em junho deste ano, Neymar Jr foi exposto nas redes sociais pela blogueira Fernanda Campos, que revelou que eles tiveram um encontro íntimo. Com a repercussão do assunto, o atleta veio à público com uma carta aberta para a namorada grávida para se desculpar pela exposição e pelo sofrimento que ela teve durante a gravidez.

"Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos… Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade", disse ele.

E completou: "Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo".

Neymar e Bruna Biancardi apareceram juntos logo depois

Logo depois da carta aberta de Neymar Jr, ele apareceu sorridente ao lado da namorada grávida, Bruna Biancardi, e do filho mais velho, Davi Lucca, em um evento do seu instituto beneficente em São Paulo. Os três posaram juntos para as fotos e esbanjaram sorrisos. No entanto, Neymar e Bruna não pararam para falar com a imprensa e logo entraram no evento.

Foto: Leo Franco/ Agnews