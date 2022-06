Neymar Jr nega rumores de traição: 'Fake news'

Neymar Jr reage ao ver rumores sobre sua vida pessoal circulando na internet

O jogador de futebol Neymar Jr fez questão de desmentir os rumores de que teria traído a namorada, Bruna Biancardi, em uma festa. O atleta viu o seu nome envolvido em um boato de que teria beijado Nathalia Castro na festa de um jogador. Ao ver a repercussão do assunto, ele contou que não é verdade.

Nos comentários de um perfil de fofocas, o Subcelebrities, ele escreveu: “Fake news”. Logo depois, ele apareceu nos stories para desmentir a situação. “Alô, fake news. Aqui para você: muito sol, muita paz e muito amor”, declarou.

Pouco depois, Nathalia Costa também se pronunciou e negou que tenha ficado com o jogador de futebol. “Gente, não acreditem em fake news. Não fiquei com ninguém na festa ontem”, disse ela.

Atualmente, Neymar Jr namora com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Eles assumiram o romance há poucos meses e fizeram uma viagem recente aos Estados Unidos.

Susto em voo com Neymar Jr

Nesta semana, o avião com Neymar Jr e seus amigos precisou fazer um pouso forçado em um aeroporto de Roraima após um problema no para-brisa. O pouso correu como o esperado e todos estão bem, apesar do susto.

“Passando pra agradecer as mensagens, mas está tudo bem! Estamos indo pra casa. Foi só um susto. Está geral bem aqui, tá? Beijo, estamos juntos!”, disse o atleta.