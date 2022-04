Neymar Jr. nega boato sobre ter ficado com ex de Gabriel Medina

Após boatos de ter ficado com Yasmin Brunet, Neymar Jr. se pronunciou nas redes sociais

Publicado em 12/04/2022

Neymar Jr.(30) usou as redes sociais para negar um boato envolvendo seu nome.

No Stories do Instagram, o jogador desmentiu uma notícia que dizia que ele teria ficado com Yasmin Brunet (33), ex-mulher de Gabriel Medina (28).

"Medina, eu falo ou você fala?6 Tomar no c*, né. Quer ibope minha filha", escreveu o atleta, marcando o surfista na publicação.

Em outra publicação, Neymar lamentou as falsas notícias com seu nome. "Casado dessas fake news e desses jornalistas que propagam essas notícias de merda", completou ele.

No final de janeiro deste ano, o término do casamento de Medina e Yasmin foi anunciado. Pouco dias depois da confirmação do fim do relacionamento, a modelo retirou o sobrenome do surfista de sua biografia no Instagram. A decisão de retirar o sobrenome aconteceu após boatos de que Medina se envolvendo com outra pessoa.

