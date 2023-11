Neymar Jr enfrenta grave acusação de ex-funcionária, diz jornal

Segundo jornal francês, Neymar Jr pode parar em tribunal internacional devido sérias acusações de ex-funcionária brasileira

Nesta quarta-feira, 15, Neymar Jr se viu no centro de uma nova polêmica depois que o Le Parisien, importante jornal regional francês revelou que uma ex-funcionária apresentou acusações sérias, alegando exploração do jogador de futebol. Segundo o tablóide, a empregada doméstica, que também é brasileira, exige indenização do atleta.

Conforme informações divulgadas pelo jornal, o jogador corre o risco de enfrentar processos judiciais em decorrência das acusações feitas pela mulher. Ela teria afirmado que foi contratada de maneira informal sete dias por semana durante cerca dois anos, enquanto ele morava na França para atuar no Paris Saint-Germain.

A ex-funcionária teria anotado seus registros de trabalho em um caderno, que totalizou 60 horas de trabalhos semanais, enquanto a legislação trabalhista francesa permitia apenas 40 horas. Além disso, a mulher também teria revelado que não recebia pagamento pelas horas extras no regime informal, que foi eleito para driblar o sistema fiscal.

O jornal também afirma que a antiga funcionária do atleta passou por uma situação difícil antes do nascimento de um de seus quatro filhos. Ela teria prestado serviço ao jogador até 15 dias antes do parto prematuro de seu último herdeiro. Além disso, a mulher não teria recebido atendimento médico, já que não possui documentação no país.

Conforme reportado pelo jornal, o jogador teria sido notificado sobre a situação por uma carta enviada pelos advogados da brasileira no ano passado, porém não teria dado resposta: "Neymar explorou a posição precária de nossa cliente para impor a ela condições de trabalho indignas, violando as regras básicas da lei trabalhista", os advogados declararam ao diário.

"Lamentamos o fato de que tal personalidade possa ter demonstrado tamanha desumanidade, chegando ao ponto de expulsar nossa cliente de sua casa alguns dias antes de ela dar à luz prematuramente", disseram. Em declaração à imprensa, a assessoria do jogador afirmou não ter conhecimento do processo, a equipe do jogador informou à revista Quem.

🔵 INFO LE PARISIEN | Neymar assigné aux prud’hommes pour travail dissimulé par une employée de maison sans-papiers



Cette Brésilienne dit avoir travaillé pour lui sept jours sur sept durant près de deux ans sans être déclarée et réclame 368 000 euros

➡️ https://t.co/xMdHXToZY1pic.twitter.com/BAATKbmm9w — Le Parisien (@le_Parisien) November 15, 2023

Vale lembrar que atualmente, Neymar é contratado pelo time saudita Al-Hilal, mas está afastado dos campos após sofrer uma lesão em um jogo da Seleção Brasileira. O jogador de futebol precisou passar por uma cirurgia e agora se recupera no Brasil ao lado da filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.

Neymar Jr. exibe clique com a filha:

Recuperando-se de uma cirurgia após sofrer uma lesão jogando, Neymar Jr está aproveitando para participar de momentos especiais na vida da filha. Nesta semana, ele fez questão de tirar uma foto da bebê dormindo para exibir aos seguidores: “Sonequinha da tarde", falou o famoso ao dividir o registro de Mavie, que tem apenas um mês de vida.