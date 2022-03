Neymar Jr. e Rafa Kalimann trocam beijos em festa da irmã do jogador, diz jornal

Jogador de futebol Neymar Jr. e a ex-BBB e influenciadora Rafa Kalimann foram vistos aos beijos na festa de Rafaella Santos

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 11h27 - Atualizado às 12h32

Novo casal? O craque Neymar Jr. (30) e a influenciadora digital Rafa Kalimann (28) trocaram beijos na semana passada!

Segundo informações do jornal Extra, os dois teriam sido vistos aos beijos na festa da irmã do jogador de futebol, Rafaella Santos (26), que aconteceu na última quinta-feira, 24, no Rio de Janeiro.

De acordo com o site, fontes afirmaram que os dois já estavam trocando mensagens privadas nas redes sociais há um tempo.

Os dois surgiram juntinhos na festa de Rafaella em foto publicada por Matheus Mazzafera (41), ao lado do apresentador, do surfista Gabriel Medina (28) e da modelo Izabel Goulart (37).

O que causou questionamento foi o fato do atleta estar em relacionamento aberto com a influenciadora Bruna Biancardi, que não estava na festa de Rafaella.

Vale ressaltar que, apesar de não ter assumido o relacionamento, Neymar Jr. chegou a postar clique ao lado de Bruna em seu Instagram.

Dois dias depois do aniversário de Rafaella, Neymar e Bruna foram fotografados em clima de romance no Chá Revelação do bebê dos amigos Cris Guedes e Bruna Coimbra.

Rafa Kalimann, por sua vez, está solteira desde o fim do relacionamento com o cantor Daniel Caon, em julho de 2021.

Rafa Kalimann se pronuncia sobre notícia de affair com Neymar Jr.

Após a repercussão de que teria ficado com Neymar Jr., Rafa Kalimann usou os Stories de seu Instagram, nesta segunda-feira, 28, para desmentir a notícia e negar o envolvimento com o jogador.

"Me entristece saber que matérias como essa acabam descredibilizando matérias sérias que tem dentro do jornal. Tem vários profissionais que eu admiro muito, não só dentro do jornal Extra, mas em vários outros lugares, que trabalham com profissionalismo, que buscam, ligam, coisa que nunca aconteceu, para saber se é verdade, mentira, que buscam de fato a veracidade pra colocar em uma matéria, principalmente impressa. Me entristece saber também que vem do reflexo de uma sociedade que é machista, que sempre tem um quê envolvendo uma mulher que é solteira numa festa, se ela beija todos, se ela não beija ninguém... Enfim, ela faz o que ela quiser da vida dela... O que não é certo e não é aceitável, é inadmissível, principalmente nos tempos de hoje, é que se criem mentiras sobre a vida dela", disse ela.

No Twitter, Rafa também postou sobre a notícia. "Não sei como ainda me indigno com notícias falsas e sem cabimento ALGUM em portais que (pra mim) seriam de respeito e profissionalismo. Já está ficando saturado, tá tirando a credibilidade de quem busca fazer um trabalho sério, com verdade".

"Muitas vezes eu fico quieta pra não dar mais palco pra cada matéria mentirosa que vejo sobre mim. Mas até quando a gente se cala de cá e o outro lado segue inventando?", disparou Rafa.

Confira clique de Neymar Jr. e Rafa Kalimann na festa de Rafaella Santos:

Não sei como ainda me indigno com notícias falsas e sem cabimento ALGUM em portais que (pra mim) seriam de respeito e profissionalismo. Já está ficando saturado, tá tirando a credibilidade de quem busca fazer um trabalho sério, com verdade. — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) March 28, 2022