Neymar Jr. e Luana Piovani surgem juntos em foto do passado

Após polêmica entre Neymar Jr. e Luana Piovani internautas relembram clique de encontro dos dois quando a loira ainda era casada com Pedo Scooby

Após Neymar Jr. e Luana Piovani protagonizarem uma polêmica, os internautas resgataram uma foto de quando o atleta encontrou a atriz e até teceu elogios a ela. No registro do passado, o jogador de futebol surgiu bem novinho e a loira apareceu ainda casada com o surfista Pedro Scooby, que também surgiu na lembrança.

Sorridentes, o trio posou para o clique, que foi tirado nos bastidores do programa do Domingão do Faustão. "O família gente boa", teria escrito ele ao encontrar o casal que teve três filhos e ficou junto até 2019.

Para quem não sabe, a discussão entre os famosos começou após Luana Piovani detonar o jogador ao saber que ele havia se envolvido em um projeto imobiliário sobre a possível privatização de praias brasileiras. Além de abordar o assunto, a loira questionou o papel dele como pai e claro que Neymar não ficou quieto e rebateu as alfinetadas.

Neymar esclarece polêmica sobre privatizar praias após críticas de Luana Piovani

Na quinta-feira, 30, Neymar Jr. se envolveu em uma polêmica ao detonar Luana Piovani em suas redes sociais. Isso porque a atriz havia criticado o jogador após descobrir seu envolvimento em um projeto imobiliário que poderia levar à privatização de praias brasileiras. Agora, o craque se manifestou para esclarecer a proposta controversa.

Através dos stories do Instagram, Neymar publicou uma nota preparada pela sua equipe para explicar detalhes do empreendimento imobiliário do qual é sócio, e que aborda a questão da suposta privatização das praias do nordeste brasileiro: “Recentemente o nome da nossa empresa foi associado às questões ligadas à PEC 03/2022”, iniciaram.

“Infelizmente em um contexto pejorativo e politizado. Nossa parceira DUE, responsável pelos empreendimentos imobiliários na região Nordeste, já se posicionou, demonstrando o cumprimento fiel às questões ambientais e de licenciamento dos seus projetos e, sobretudo, a total desconexão da sua iniciativa privada com a PEC 03/2022”, completaram.

Na sequência, a equipe afirmou que Túlio Gadelha, namorado de Fátima Bernardes, foi o responsável pelos rumores: “O Deputado Túlio Gadelha, que associou inicialmente no Plenário da Câmara os empreendimentos da DUE à PEC 03/2022, já foi acionado, informado em detalhes o equívoco que cometeu”, informaram.

"Ele compreendeu perfeitamente a ausência de ligação, seguido de um pedido de desculpas”, disseram na nota, que abordou ainda as críticas da atriz: “Por outro lado, infelizmente, de forma oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável, a senhora com o nome de Luana Piovani utilizou suas redes sociais para atacar nosso cliente Neymar Jr”, completaram.