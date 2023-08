Neymar Jr é criticado após elogiar clipe de cantora: ‘Odeia a namorada’

Jogador de futebol Neymar Jr elogia clipe sensual de cantora e internautas detonam atleta

Nesta sexta-feira, 11, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., continuou sendo alvo das notícias. Desde especulações de uma volta ao Barcelona, até críticas por elogios. Após admitir ter traído sua namorada grávida de sua filha, Mavie, a influenciadora digital e modelo, Bruna Biancardi, o atleta compartilhou em suas redes sociais uma foto elogiando o novo videoclipe da cantora dominicana Natti Natasha, No Pare.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Neymar compartilhou uma foto mostrando que estava curtindo o clipe sensual da cantora, no qual dança de biquíni em uma piscina, fazendo com que os internautas disparassem contra ele. Alguns usuários acusaram o craque de não respeitar Bruna, ainda mais que o atleta acrescentou um emoji de duas mãos batendo palma e marcou Natti Natasha.

“O Neymar só falta c*gar na cabeça da Bruna Biancardi. Meu Deus, que stories é esse?”, “O último story do Neymar de uma mulher praticamente pelada e com emojis de palminha. Ele odeia a namorada dele, só pode”, Bruna biancardi largue este homem, ele te expõe ao ridículo numa boa”, “Neymar não tem um pingo de respeito pela mulher dele, como que o cara posta um story desse?”, são algumas das reações dos internautas.

Neymar JR vía Instagram stories. pic.twitter.com/aPzpW1F1wM — Natti Natasha Reports (@NattiNatReports) August 11, 2023

Belo atende pedido de Neymar Jr. e faz homenagem para Bruna Biancardi

Bruna Biancardi, que está à espera da primeira filha com o jogador de futebol Neymar Jr, marcou presença no show do cantor Belo, que aconteceu em São Paulo, e foi surpreendida pelo artista. O marido de Gracyanne Barbosa é amigo do atacante do Paris Saint-Germain, e o atleta pediu para que ele dedicasse a música 'Tudo Mudou' para sua namorada. O pedido foi prontamente atendido, e antes de começar a cantar, ele contou para a influencer que a próxima canção era para ela.

"Quando eu estava vindo pra cá, o Neymar me ligou e pediu para eu cantar uma música pra você, tá? Ele quem pediu. Ele disse que você mudou a vida dele em todos os sentidos", disse Belo. O momento foi registrado nas redes sociais por uma amiga de Bruna. "A gente no show e, do nada, uma homenagem. A mãe não aguenta", escreveu.