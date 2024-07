Neymar Jr e Bruna Biancardi: a linha do tempo do namoro do casal

Neymar Jr e Bruna Biancardi foram flagrados aos beijos após meses separados e os fãs torcem pela reconciliação. Relembra a trajetória do relacionamento deles

O jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi aqueceram a torcida dos fãs pela reconciliação deles após terem sido flagrados aos beijos em um show no último final de semana. Os dois ainda não se pronunciaram sobre o status do relacionamento, mas já deram indícios de que estão juntos novamente. Que tal relembrar a linha do tempo do romance deles?

Bruna e Neymar se conheceram em 2021 por meio das redes sociais e logo começaram a trocar mensagens. Ela foi para Paris, na França, para visitá-lo e surgiram os primeiros rumores de namoro entre eles. Em abril de 2022, eles confirmaram que estavam juntos. Porém, a primeira separação aconteceu em agosto de 2022. Em janeiro de 2023, eles reataram o namoro.

Em abril de 2023, Bruna e Neymar anunciaram a gravidez e fizeram uma grande festa de chá revelação para descobriram o sexo da filha. Em meados de 2023, Neymar Jr foi envolvido em rumores de que traiu a namorada grávida e veio à público para pedir desculpas em um recado nas redes sociais. "Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público", afirmou ele.

Em outubro de 2023, a influencer deu à luz Mavie, primeira filha deles, em uma maternidade de São Paulo. Quando ela entrou em trabalho de parto, o atleta estava na Arábia Saudita e entrou em um jatinho particular para tentar chegar a tempo do nascimento da filha, mas não deu tempo. Ele conheceu a filha em suas primeiras horas de vida.

Em novembro de 2023, Bruna e Neymar anunciaram o fim do relacionamento. Na época, ela tinha acabado de dar à luz e existiam rumores de traição do atleta. Com isso, ela confirmou que eles não estavam mais juntos. “Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo”, afirmou ela.

Em dezembro de 2023, os dois passaram o Natal juntos na festa dele e até posaram juntos para fotos.

Em janeiro de 2024, Bruna Biancardi parou de seguir Neymar Jr após surgirem rumores de que ele seria pai pela terceira vez após um breve affair com uma modelo. A bebê em questão é Helena, filha de Amanda Kimberlly. A menina nasceu em julho e foi registrada com o nome de Neymar na certidão de nascimento.

Em fevereiro de 2024, ela foi nas duas festas de aniversário de 32 anos do jogador de futebol e levou a filha deles. Nos meses seguintes, eles foram vistos curtindo momentos em família na mansão dele em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ao lado de amigos. Na época, ela até voltou a segui-lo no Instagram.

Em junho, os dois realizaram o batizado da filha e começaram a surgir rumores de que eles estariam ensaiando a reconciliação. Em julho de 2024, os dois foram flagrados trocando carinhos e beijos em um show do cantor Thiaguinho.

Veja fotos de Neymar Jr e Bruna Biancardi: