Neymar enfrenta suposta amante e se revolta com exposição: "Ganhou sua fama"

Neymar enfrenta suposta amante; novo relato mostra como craque reagiu após o escândalo

O jogador Neymar Jr entrou em contato com a modelo Fernanda Campos após a influenciadora expor detalhes de um momento íntimo vivido entre os dois. O craque teria se mostrado revoltado com a exposição da história.

As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que ouviu a principal envolvida no caso. Ela disse que o craque tentou entrar em contato. Ela não atendeu as ligações, o que gerou a ira do craque.

"Ele ligou várias vezes e eu não atendi. Falei ‘ó, aconteceu porque aconteceu’. Aí, ele fez um dramão e falou ‘parabéns, você ganhou a sua fama que você tanto queria’. Depois, ele não falou mais nada", contou a famosa.

No final de semana, Neymar ficou em uma saia-justa após Fernanda Campos expor uma suposta troca de mensagens com o craque realizada em pleno Dia dos Namorados. Segundo noticiado pela jornalista, a jovem afirma ter encontrado o craque um dia antes da data romântica. Namorando com Bruna Biancardi, ele teria trocado mensagens com Fernanda durante a Copa do Mundo e, segundo a influenciadora, ele estava abalado com a atual.

Ainda conforme informações de Fábia Oliveira, a jovem não sabia do relacionamento de Neymar, ela alega não acompanhar as notícias da vida dele. Ela comentou com a colunista que sabia por ele que seria pai novamente, mas que só soube do relacionamento quando o atleta publicou fotos dos dois no Dia dos Namorados. A influenciadora o chamou de "escroto" e frisou que não deseja encontrá-lo novamente. "Feio ele ter omitido essa parte", comentou sobre.

BRUNA BIANCARDI ESTÁ GRÁVIDA

É bom lembrar que o jogador está a espera de seu segundo filho. Sua namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, está grávida e já exibindo a barriguinha em evidência. Para quem não sabe, ela é modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, nascida no dia 15 de abril de 1997. Formada em Negócios de Moda, ela ficou mais conhecida após ser vista com Neymar em 2021, durante um passeio de barco pela Espanha. Entre idas e vindas, hoje, a musa aguarda um bebê com o jogador de futebol.