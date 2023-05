Neymar é criticado por indiferença com namorada que está grávida

Bruna Biancardi acompanhou Neymar Jr. em evento e o comportamento do atleta desagradou internautas

O comportamento do jogador de futebol Neymar Jr. (31) chamou atenção dos internautas. Isso porque ele e Bruna Biancardi (29) foram ao Grand Prix de Mônaco e a displicência do craque com a namorada grávida foi comentada.

As críticas foram feitas ao momento em que o craque sai andando na frente de Bruna enquanto ela desce uma escada sem corrimão. A falta de gentileza foi notada por diversas pessoas.

"Estranho mesmo é ele não ter caído e rolado ali", disse um criticando as diversas quedas do jogador em campo e a fama de "cai-cai". "Gravidez não é doença, mas cavalheirismo é o mínimo né galera?! O macho só anda na frente dela, custa dar pelo menos a mão?", disse uma segunda. "A namorada dele grávida e ele nem para ajudar ou colocar ela na frente", apontou uma terceira.

Teve também quem pensou ser apenas um detalhe e defendeu a postura dele. "Engravidou e desaprendeu a andar foi? Mas que besteira, minha gente. A menina não tem nem barriga ainda", disse uma. "Escada pequena, sem salto, barriga pequena, gravidez aparentemente saudável... Eu não consigo enxergar problema dela descer sozinha. Seria uma gentileza segurar a mão, mas não tem como esperar muito dessa geração", observou outra.

Bruna Biancardi e Neymar Jr - Foto: Getty Images

Presenteou no dia das mães

A influenciadora digital Bruna Biancardi recebeu presentes carinhosos de Neymar para celebrar o seu primeiro Dia das Mães. Ela revelou que o atleta se fez presente nesta data especial ao enviar mimos para a amada.

Neymar mandou um buquê de flores com latas decoradas e a frase: 'Você é muito especial'. Além disso, escreveu um cartão carinhoso: “Para a mamãe mais linda do mundo. Beijos, Neymar”.

O jogador da seleção brasileiro também enviou uma cesta de café da manhã de luxo, que custa entre R$ 410 e R$ 730.