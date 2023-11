Neymar e Bruna Biancardi não são únicos: Veja cinco casais que tiveram filhos e se separaram

Pais de Mavie, Neymar e Bruna Biancardi teriam colocado um fim na relação oficialmente

Neymar (31) e Bruna Biancardi (29) teriam colocado um ponto final na relação. De acordo com o colunista Thiago Sodré, do Correio Braziliense, eles teriam terminado oficialmente em setembro, mas optaram por manter a discrição até a influenciadora se recuperar do parto de Mavie. Porém, o ex-casal não é o único a ter se separado após terem filhos.

Cauã Reymond (43) e Grazi Massafera (41) são os primeiros da lista. Os dois comçaram a namorar em 2007, ao se conhecerem nos Estúdios Globo. No mesmo ano, eles foram morar juntos antes mesmo de casar. Assim como Neymar e Bruna Biancardi , eles se tornaram pais de uma menina, Sofia Massafera, em maio de 2012. Porém, em outubro do ano seguinte anunciaram a separação.

José Loreto (39) e Débora Nascimento (38) também fazem parte da lista. Eles se conheceram em 2012, durante as gravações de Avenida Brasil, e assumiram o romance no Domingão do Faustão. Eles se casaram em maio de 2015, nos Emirados Árabes, e em 2016 no Rio de Janeiro. Em 2018, tiveram Bella, porém, no ano seguinte anunciaram o término após uma suposta traição do ator.

A modelo Isabeli Fontana (40) e o ator Henri Castelli (45) começaram a namorar em 2004 e, no mesmo ano, oficializaram a união. Em outubro de 2006 tiveram o primeiro filho, Lucas Fontana Castelli. Porém, colocaram um fim na relação no ano seguinte, em 2007. Antes top model já era mãe de Zion, fruto do casamento com o modelo Álvaro Jacomossi (43).

Giovanna Antonelli (47) e Murilo Benício (52) se apaixonaram durante as gravações da novela O Clone, em 2001. Eles se casaram e, em 2005, tiveram Pietro, primeiro filho da atriz e segundo filho do ator, que já era pai de Antonio, fruto da união com Alessangra Negrini (53). Porém, a relação dos dois não durou e acabou no mesmo ano que o filho nasceu.

Fátima Bernardes (61) e William Bonner (59) também entram na lista. Os dois começaram a namorar em 1989 e oficializaram a união um ano depois. Após quatro anos tentando engravidar, a jornalista fez uma inseminação artificial e deu à luz aos trigêmeosVinícius, Laura e Beatriz, em outubro de 1997. Após 26 anos juntos, o casamento dos dois chegou ao fim em 2016.

De acordo com uma pesquisa realizada em 2019, um quinto dos casais termina no primeiro ano após o nascimento dos bebês. As informações são da ChannelMum.com —uma comunidade de pais do Reino Unidos, e The Baby Show —um programa americano de TV, e foram divulgadas no Brasil pelo portal Crescer, da Globo.

Segundo a pesquisa, os rompimentos acontecem geralmente aos seis meses de vida dos pequenos. Metade dos casais que se separam revelaram que a falta de comunicação foi o principal motivo, seguido da diminuição da vida sexual e, por último, falta do carinho que compartilhavam antes. Além disso, muitas mulheres relatam uma queda de confiança no corpo durante o período pós-parto, e 24% dos homens se sentiram ignorados quando a mãe favoreceu o recém-nascido.

CONFIRA FOTO DE NEYMAR, BRUNA BIANCARDI E MAVIE: