Neymar deixa internautas irritados ao anunciar cruzeiro: ‘Futebol de lado’

Jogador Neymar Jr. irrita torcedores ao anunciar viagem de cruzeiro caríssima e acumula críticas

Os últimos dias de Neymar Jr. (31) não estão sendo nada fáceis. Após ser duramente criticado pela forma como tratou sua namorada e futura mãe de seu filho, a influenciadora digital Bruna Biancardi (29), durante o GP de Mônaco, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira voltou a ser alvo dos internautas após anunciar a criação de uma viagem de cruzeiro em alto mar de três dias.

Com pacotes que podem chegar até R$6 mil, a viagem promete “três dias de ousadia e alegria a bordo com um dos maiores ídolos do futebol”. Mas, ao que parece, a novidade não agradou muito os fãs do craque, muito porque alguns começaram a acusar que Ney estaria deixando o campo de futebol em segundo plano.

“Amo que a carreira de jogador tá indo de arrasta para cima”, debochou um internauta. “Próximo passo é ir para o ‘A Fazenda’”, criticou um outro. “Finalmente deixando o futebol de lado para fazer aquilo que faz de melhor, curtir a vida e virar um blogueiro", detonou um terceiro usuário. "Ídolo não sei para quem", "Eu não iria nem de graça", "Ninguém liga", "O Neymar é o novo Roberto Carlos?", "Esse cara é facilmente uma subcelebridade", são algumas das outras críticas que podem ser vistas.

Finalmente deixando o futebol de lado pra fazer aquilo que faz de melhor, curtir a vida e virar um blogueiro — pornitta (@clauclaudiooo) May 29, 2023

Neymar Jr mostra seu jatinho particular luxuoso

O jogador de futebol Neymar Jr chocou os internautas ao exibir detalhes do seu jatinho luxuoso para uma viagem com os amigos no início desta semana. Nas imagens, ele mostrou seus 'parças' e a namorada, Bruna Biancardi, se divertindo antes da decolagem. Porém, o que roubou a cena foram os diferentes cômodos do avião. Neymar revelou que o jatinho tem uma suíte com cama de casal, uma sala de jantar com poltronas e TV e uma sala de estar com poltronas reclináveis e televisão.