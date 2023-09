Neymar debocha sobre supostas exigências que teria feito ao seu novo time, Al-Hilal

Neymar não gostou nada de ver seu nome envolvido em uma nova polêmica e recorreu ao deboche para comentar a situação nesta quarta-feira, 27

Neymar Jr. não está nada contente com a série de comentários que vêm sido feitos a seu respeito. Após ver informações circularem na imprensa sobre supostas exigências que teria feito para a diretoria do Al-Hilal, seu novo clube, o jogador foi ao Instagram nesta quarta-feira, 27, abrir o jogo sobre esses rumores.

O craque optou por usar a ironia para falar sobre a situação. "Saindo de casa, vim aqui conhecer a casa. Não estou muito feliz porque não tem 25 quartos, como eu pedi, garagem com 8 carros, entre outras coisas... mas tá bom, né?", disse em tom de deboche.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o atacante teria feito uma série de exigências para se mudar da França, onde jogava no Paris Saint Germain, até a Arábia Saudita. Uma fonte disse ao veículo que Neymar teria pedido:

Oito veículos de lixo que somam quase R$ 20 milhões, sendo três somente para ele;

Casa de 25 cômodos, com três saunas e uma piscina de, pelo menos, 10 metros de largura e 40 de comprimento;

Geladeira abastecida de suco de açaí e refrigerante de guaraná.

Sempre envolto em polêmicas, Neymar recentemente foi acusado de ter uma nova amante. Os rumores chegam em um momento em que ele e Bruna Biancardi, com quem espera uma filha,teriam terminado o relacionamento

Neymar Jr quebra o silêncio e ironiza suposta traição

Nesta quarta-feira, 27, o craque Neymar Jr decidiu se manifestar após ter seu nome envolvido em mais uma polêmica de traição. É que um programa de televisão espanhol expôs detalhes de uma suposta amante do jogador brasileiro, que estaria vivendo um relacionamento extraconjulgal há meses e traindo novamente a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Mas o craque da Seleção Brasileira não gostou de ter seu nome no centro de mais uma polêmica e decidiu deixar um comentário em um perfil de notícias no Instagram, que divulgou a traição: “É cada uma, viu”, ele ironizou as suposições de uma nova relação e ainda deixou vários emojis de risada na publicação.