Neymar dá carona para youtuber e brinca de motorista de aplicativo

Youtuber Jon Vlogs está em Paris para aniversário do craque Neymar e ganha carona privilegiada

Neste sábado, o youtuber Jon Vlogs recebeu uma carona e tanto em Paris, na França! Visitando a cidade para comemorar o aniversário do craque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar (33), o influenciador foi recebido pelo próprio atleta, que aproveitou para encarnar um motorista de aplicativo.

“Olha o Uberzinho de hoje! Arzinho mais frio, por favor”, brincou Jon Vlogs, em um vídeo que publicou em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. “Claro, meu patrão! Música, sambinha, tem balinha, água…”, completou o jogador de futebol, entrando na brincadeira.

Além disso, antes de encontrar com o craque, Jon foi ao Parc des Princes, acompanhar a um jogo do Paris Saint-Germain, que não contou com a presença de Neymar, por conta de uma lesão. Mas, pé quente, o youtuber viu uma vitória dos parisienses por 2 a 1 contra o Toulouse, com direito a gol de Lionel Messi.

Jon vlogs pegou carona com neymar mané kkkkkkk pic.twitter.com/yjtnzb27Ev — neymarjrmilgrau (@neymarjrmilgr4u) February 4, 2023

Bruna Biancardi e Neymar reatam o namoro

A influencer Bruna Biancadi confirmou que realmente está novamente namorando o jogador da seleção brasileira, Neymar. Apesar da informação já ter sido adiantada pela imprensa. Desde o ano passado, depois da Copa do Mundo, Neymar já tinha dado indícios de uma reaproximação com a ex, após ser flagrado em diversos momentos com ela.

Os dois, inclusive, chegaram a passar o réveillon juntos em Paris, com direito a foto lado a lado. O jogador e a influenciadora também foram flagrados jantando juntos e ela deixou o restaurante com uma rosa nas mãos, dada pelo famoso.

A declaração foi feita em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube, que quis saber qual era o status amoroso da jovem no momento, após passar alguns dias na casa do atleta em Paris. Ela riu e confirmou que está namorando. Em seguida, Bruna confessou o quanto era difícil manter uma relação com alguém tão famoso como o companheiro: “Normalmente eu não falo, então é difícil distorcerem alguma coisa, mas eu tento falar o mínimo possível e ser muito objetiva e clara”.

“E normalmente escrever, quando eu vou falar uma coisa muito importante, eu gosto de deixar escrito, porque aí não tem muito para onde fugir”, justificou ainda. Mais cedo esse mês o jogador Neymar Jr. se pronunciou sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com a modelo Julia Cardones, após reatar o namoro com a influencer Bruna Biancardi. Os boatos começaram após Julia publicar um Stories em seu Instagram em um sofá parecido com o de Neymar. A modelo está em Paris, e também postou foto em um jogo do PSG, time do jogador. Bruna, por sua vez, está no Brasil.