Netflix acerta em série com Juliana Paes e mostra força do Brasil para o mundo

Protagonizada por Juliana Paes e Vladimir Britcha, a série Pedaço de Mim tem bombado mundialmente na Netflix e mostra caminho para artistas longe da TV aberta

Com menos de uma semana no ar, a série Pedaço de Mim, protagonizada por Juliana Paes e Vladimir Britcha, já é um sucesso na Netflix. A produção, inspirada nas telenovelas brasileiras, tem sido muito bem elogiada pela crítica e pode se tornar um dos maiores lançamentos brasileiros dentro da plataforma de streaming.

De acordo com dados da própria plataforma, a Pedaço de Mim está entre as cinco séries mais assistidas em todo o mundo. Até o momento ela conta com 1,8 milhões de visualizações.

Apesar da Netflix já contar com outras produções realizadas por brasileiros, Pedaço de Mim é o primeiro projeto que conta com elementos semelhantes a de novelas como as da TV Globo. Escrita por Angela Chaves, mesma autora de Éramos Seis, a série confirma que há espaço para produções originais e com linguagem semelhante.

Nas redes sociais, diversos internautas se dedicaram a tecer comentários positivos para a Netflix e aos atores. "Que delícia de personagem é a Sílvia de Pedaço de Mim, Palomma Duarte incrível em todas as cenas, que atriz foda viu", escreveu uma internauta.

"Finalizei Pedaço de Mim e posso afirmar com tranquilidade que é o melhor projeto nacional que a Netflix já fez e acredito que a melhor produção do ano até o momento. Arrebatador, um dos enredos mais inovadores dos últimos anos", comentou mais um.

Com 17 episódios, Pedaço de Mim conta a história de uma mulher que está grávida de gêmeos, mas cada um deles é filho de um homem diferente. Um deles é de seu marido e o outro é fruto de um episódio ao qual ela não gostaria de lembrar.

Com uma trama de suspense angustiante e pouco comum em emissoras brasileiras, que acabam suavizando temáticas para agradar uma audiência conservadora, a série da Netflix deve se tornar referência e confirma que há alternativas reais a serem seguidas longe da TV aberta.