Neta recém-nascida surge a cara de Vanusa em vídeo e emociona fãs: "Arrepiada"

Neta recém-nascida surge muito parecida com a cantora que morreu em 2020; veja

Em um momento encantador, o empresário Rafael Vanucci surpreendeu os fãs na manhã desta quinta-feira (1) ao publicar um vídeo encantador da filha recém-nascida, a fofíssima Pietra Vanucci. Ele flagrou a herdeira deitada enquanto sorria para a câmera.

Mas, não foi só a beleza da bebê quem roubou a cena. É que os seguidores e fãs ficaram impressionados com a semelhança entre a pequena e a avó, a cantora Vanusa. Com o mesmo olhar marcante da estrela, os cabelos bem lisos e o formato da boca da estrela, a pequena deixou os seguidores saudosos e emocionados com os traços marcantes.

"Ela é a cara da Vanusa", comentou um. "Gente, ela é linda demais. A cara da vozinha dela", disse outro. "Como pode ser tão parecida? Fiquei arrepiada aqui", disse outro fã da cantora ao ver o vídeo compartilhado na web.

Pietra Vanucci nasceu agora em abril. Nas redes sociais, o empresário deu a notícia e mostrou um vídeo com a filha recém-nascida no colo ainda na sala de parto da maternidade. “Pietra Vannucci, que papai do céu nos dê muita sabedoria e saúde para criar você, minha filha! Te amo Sara”, disse ele na legenda. Vale lembrar que ele já é pai de Vitória, de 26 anos. Ele é filho da cantora Vanusa com o produtor de TV Augusto Cézar Vannucci, que faleceu em 1992.

VANUSA MORREU EM 2020

A cantora Vanusa morreu em novembro de 2020. Ela ficou 32 dias internada por conta de um quadro grave de pneumonia. Rafael Vannucci, filho da artista, está viajando para São Paulo para tratar dos trâmites do enterro. Além de Rafael, Vanusa deixa mais duas filhas, Aretha e Amanda.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vannucci (@rafavannucci)

Rafael Vannucci tem outra filha de 2 anos, Vitória!

O cantor virou pai aos 17 anos, e em março comemorou o aniversário de 25 anos da filha, neta de Vanusa. Vitória mora em São Paulo, é formada em moda e trabalha como modelo também. Ela morou no Canadá por um tempo, e foi estagiária de uma grife de moda em Portugal.