Nego do Borel apoia Iza e é cobrado por internautas: 'Traiu a Duda'

Após o cantor se posicionar em defesa de Iza, que foi traída por Yuri Lima, internautas relembraram a traição dele a Duda Reis

Nego do Borel foi encurralado por internautas após se posicionar em defesa de Iza, que usou as redes mais cedo para expor a traição do ex-namorado, Yuri Lima, nesta quarta-feira (10). O cantor havia se mostrado indignado com o fato da artista ter sido traído, no entanto, não esperava que alguns internautas reviveriam a polêmica de traição na qual ele mesmo se envolveu há anos atrás, quando estava com Duda Reis.

"Como que alguém trai a Iza? Ainda mais grávida? Aí não", escreveu o artista em um vídeo, onde aparece indignado. Minutos depois internautas opinaram sobre a atitude do cantor: "Moço, volte a dormir que seu histórico é péssimo", escreveu uma internauta. "Traiu da mesma forma que você traiu a Duda e a agrediu", disparou o outro.

Na legenda da publicação, o artista não escondeu que havia traído no relacionamento e mostrou arrependimento: "Eu já traí e hoje me arrependo muito. Um conselho para todos os homens é que se for trair, não namore!", escreveu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nego do Borel 🎼🎤 🇧🇷 (@negodoborel)

Entenda a polêmica envolvendo Nego do Borel e Duda Reis

Nego do Borel e Duda assumiram o relacionamento em fevereiro de 2019, quando a artista tinha 17 anos e o cantor tinha 26. Após 10 meses, os dois tiveram término relêmpago em dezembro, com uma reconciliação em abril de 2020, em meio a alfinetadas dos pais da artista contra o namorado e acusações de agressão.

No mesmo ano em que reataram, o cantor pediu a jovem em casamento, mas anunciaram o término definitivo meses depois. Apesar de um anúncio pacífico e emocional nas redes, Duda acusou o ex de a agredir fisicamente e sexualmente. A declaração da atriz veio em seguida do vazamento de áudios da influenciadora Lisa Barcelos, em que ela falava sobre a relação com o artista, quando Nego ainda estava com a ex.