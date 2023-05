Natural! Virginia Fonseca posa sem maquiagem e espanta: "Oh mulher linda!"

De cara lavada, Virginia Fonseca dispensou a maquiagem e esbanjou beleza natural em novas fotos

Uau! A influenciadora digital Virginia Fonseca (24) encantou seus seguidores nesta quarta-feira, 10, ao aparecer em seu Instagram de cara lavada, dando destaque para sua beleza natural.

Sem qualquer filtro ou maquiagem, a esposa de Zé Felipe (25) recebeu uma chuva de elogios de diversos fãs com a série de cliques deslumbrantes.

De cara limpa, a famosa fez carão para as selfies tiradas e impressionou ao surgir sem nenhuma produção, apenas com um vestinho preto.

Belíssima, Virginia deixou seus fãs babando. “Bendito seja o sorriso nosso de cada dia, amémmm", escreveu ela na legenda da postagem compartilhada em seu Instagram oficial.

Nos comentários, seus seguidores foram a loucura ao se depararem com as fotos. "Surra de beleza", disse uma fã. "Seu sorriso é lindo", apontou outra."Belíssima, oh mulher linda!", disparou o terceiro. "Te amooooooo", afirmou o maridão.

Vale ressaltar que recentemente a famosa quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o lançamento de um dos produtos de sua marca.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

