Nattanzinho esclarece sexualidade após ser exposto: "Zero preconceito"

Nattanzinho esclarece sexualidade após ser exposto por amiga; ele se pronunciou em um comentário nesta quinta

O cantor Nattan, também conhecido como Nattanzinho, se pronunciou nesta quinta-feira, 23, após ser "exposto" pela amiga Mari Fernandez em um podcast. Em um comentário publicado por seu perfil, ele disse que tudo não passou de uma brincadeira.

"Gente, é meu jeito de brincar com tudo e deixar tudo mais leve. Zero preconceito. E não sou bissexual", declarou ele ao comentar a notícia de que teria sido "tirado do armário" durante a entrevista.

A fala do cantor acontece após um episódio em um podcast no qual a cantora Mari Fernandez assumiu que é bissexual e ainda expôs o amigo. "É muita mulher, mas também muito homem, que dá em cima de mim. Sim, eu já fiquei com os dois! Pronto, soltei aqui. [Nattan] Já provou dos dois também! Porque eu lembro daquele teu caso lá", afirmou ela.

Na ocasião, ele se recusou a responder se é bissexual e despistou o assunto. O trecho da entrevista ao PodCats viralizou nas redes sociais e tem gerado muita repercussão.

Nattanzinho é seguido por mais de 6 milhões de fãs nas redes sociais. Ele é considerado uma das revelações da música brasileira e já acumula hits e virais, entre eles os sucessos Morena e Love Gostosinho.

Veja:

Nattan comemora sucesso na carreira

O cantor Nattan conversou com a CARAS Digital há pouco tempo e comemorou o seu sucesso na carreira musical. Para começar, ele relembrou os momentos que o marcaram durante a carreira. "Teve tantas que me marcaram, mas o que me marcou até agora foi criar o DVD do início. Um DVD para mais de 400 mil pessoas e tive a oportunidade da minha mãe estar lá na montagem do palco, mostrei para a minha mãe aquilo tudo. A sensação de que a gente conseguiu, deu certo. Um DVD da minha vida, me marcou bastante, nunca vai sair da minha memória", afirmou ele.