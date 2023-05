Nati Casassola dispensa roupas e posa com avental de renda transparente

Ex-BBB Nati Casassola eleva temperatura da web com cliques sensuais ao posar sem roupa e cobrindo apenas o necessário

Nesta segunda-feira, 22, a ex-participante do Big Brother BrasilNati Casassola (37) decidiu elevar a temperatura da web! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques sem roupa alguma, cobrindo apenas o necessário de seu corpo com um avental de renda preto transparente.

“Aquela cara de quem aprontou e não sabe esconder… e não esqueça de dizer qual sua foto preferida”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, a musa aparece sentada em cima de uma mesa, usando nada além de um avental transparente, exibindo suas curvas sensacionais.

Os comentários da postagem foram inundados com elogios e internautas babando no corpão da ex-BBB. “Maravilhosa”, “0 defeitos”, “Hummm”, “Todas as fotos são belas!”, “Que poder amiga, te amo”, “A primeira, com certeza”, “Hoje vim aqui especialmente para elogiar esse sorriso. Jeito de menina, provocante e sensual. Não vou olhar mais nada… só o sorriso”, são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos na postagem. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Nati Casassola.

Veja a publicação feita pela ex-BBB Nati Casassola posando de forma sensual sem nenhuma roupa, usando apenas um avental de renda: