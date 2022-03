Natasha Dantas faz declaração para o marido, William Bonner: ''Porto seguro''

A esposa de William Bonner fez uma linda declaração para o marido nas redes sociais

Natasha Dantas usou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 7, para fazer uma declaração para o marido, William Bonner (58).

No perfil do Instagram, a fisioterapeuta compartilhou lindos registros ao lado do amado durante um momento descontraído e transbordou amor.

Na primeira imagem, o apresentador do Jornal Nacional aparece curtindo o colo da esposa.

"Porto seguro. Lugar de aconchego. Onde se encontra paz e a certeza do amor. 'O melhor lugar do mundo é aqui e agora' - já diria Gilberto Gil.", escreveu ela na legenda.

Os admiradores do casal se derreteram: "Que lindos", "Aí meu Deus que lindo. Chorei com essa foto amo ver vocês assim", "Perfeitos", disseram.

CONFIRA OS CLIQUES DE NATASHA DANTAS E WILLIAM BONNER

