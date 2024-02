Natália Toscano revela detalhe inusitado de avião que viajou com Zé Neto: 'Deslumbrados'

Em entrevista à CARAS Brasil, Natália Toscano abriu detalhes da nova "lua de mel" com Zé Neto; casal irá para Ilhas Maldivas e Dubai

Após Zé Neto (34) se recuperar da dengue, ele e a esposa, Natália Toscano (32), decidiram realizar o sonho de conhecer as Ilhas Maldivas e Dubai em sua "lua de mel" anual. As surpresas da viagem começaram ainda no avião, em que o casal encontrou um detalhe um tanto quanto inusitado.

"Ficamos simplesmente deslumbrados com o voo em toda a viagem", conta a influenciadora, que tirou um tempo da viagem com Zé Neto para conversar com a CARAS Brasil. "Foi sensacional, pudemos até tomar banho e ganhamos diversos mimos. Foi puro conforto."

Os dois costumam fazer uma viagem a sós, sem os filhos José (6) e Angelina (3), pelo menos uma vez por ano. Em 2023, o casal escolheu o Deserto do Atacama, no Chile, como destino e, agora, irá dividir o passeio entre as Ilhas Maldivas e Dubai. Toscano diz que já sonhavam com os destinos há tempos.

A empresária conta que ainda não enfrentaram nenhum perrengue, e como acomodação escolheram um resort já conhecido por sua agente de viagens, Claudia Estrela. Para a viagem, o casal afirma que priorizou a calmaria e sossego.

"Estamos realizando com muito amor. Como é um lugar novo, cada descoberta se torna um momento único ao lado do Zé", conta ela. "Estou me sentindo no verdadeiro paraíso, apaixonada por cada cantinho e agradecendo a Deus por me permitir viver tudo isso ao lado do meu amor."

Toscano ainda diz que é importante ter esse momento a sós com o marido. "Acho essencial, fugir um pouco da rotina, ter um tempo de qualidade à dois mesmo, sempre renovamos as energias, nos reconectamos e voltamos sempre melhores, cheios de histórias e transbordando amor, é a nossa lua de mel [risos]."

