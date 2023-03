Natália Toscano celebra 32 anos e abre o jogo sobre novo ciclo: 'Transbordando alegria'

Casada com o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, Natália Toscano fala sobre desejos para o novo ano

Celebrando mais um ano de vida, a influenciadora e empresária Natália Toscano afirma que seu maior desejo para os 32 é continuar com sua família bem e com saúde. Para ela, não há presente melhor do que "ter os meus filhos e meu marido ao meu lado cheios de saúde e transbordando alegria".

Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, a esposa do cantor Zé Neto, 33, da dupla com Cristiano, 34, afirma que pretende passar o dia especial rodeada de sua família, com uma comemoração em casa, com direito a bolos e flores. "Tem coisa melhor de celebrar ao lado de quem você ama? Comemorar o meu dia ao lado da minha família, minha principal base na vida."

Ao ver o ano que passou, a influenciadora afirma que teve muitas realizações e sonhos concretizados, mas que apesar do sucesso, sabe que ainda precisa de muito trabalho duro para conseguir alcançar novos ares na vida, e pretende fazer isso sem medo de dificuldades e atribulações que possam a fazer questionar seus objetivos.

"Sou muita grata ao Zé por sempre me apoiar a ir em busca dos meu objetivos e propósitos, por me dar a liberdade de ser a mulher que eu sonho ser", acrescenta ela, ao revelar que seu marido é bastante autêntico ao preparar surpresas para ela. Recentemente, os dois celebraram 14 anos de casamento com uma viagem interncional. "Eu amo sempre."

Para o futuro, ela deseja um novo ciclo com realizações e muito trabalho. "O principal é ter saúde e sempre ir em busca dos nossos objetivos e conquistas. Colecionar momentos únicos e ir em busca na realização de sonhos."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

NATÁLIA TOSCANO CELEBRA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Além de comemorar seu aniversário, a empresária também celebra o Dia Internacional da Mulher, data especial marcada nesta quarta-feira, 8. Para ela, é um privilégio completar mais um ano de vida tão próximo a um dia marcante para tantas outras mulheres no planeta.

"Para mim é um privilégio, com certeza. Uma data de extrema importância para celebrar as nossas conquistas sociais e culturais ao longo dos anos, a nossa força e coragem. Dia de celebrar o nosso amor próprio e autoconhecimento. Dia de nós mulheres guerreiras!", completa.

CONFIRA FOTOS DA COMEMORAÇÃO DA EMPRESÁRIA:

Foto: Divulgação/Lívia Cardoso

Foto: Divulgação/Lívia Cardoso

Foto: Divulgação/Lívia Cardoso